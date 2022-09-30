Российский экс-форвард КХЛ и НХЛ Щербак покинул чешскую Экстралигу — ему не продлили визу

26-летний российский нападающий Никита Щербак был вынужден покинуть чешский «Маунтфилд», т.к. ему не продлили рабочую визу.
»Я не буду описывать здесь все свои ощущения, но я очень разочарован сложившейся ситуацией. Так или иначе, с уходом Никиты мы потеряли отличного игрока и, прежде всего, отличного парня в раздевалке. Я благодарю его за всё, что он сделал для нашего клуба, и желаю ему и его семье крепкого здоровья и удачи в спортивной и личной жизни», — приводит слова генерального менеджера «Маунтфилда» Алеша Кмоничека официальный сайт клуба.
За чешский клуб форвард успел сыграть всего пять матчей, в которых набрал пять очков (1+4) и стал лучшим бомбардиром клуба.
Решение о его отъезде связано со спецоперацией в Украине. Хоккеист вылетел в Северную Америку, где и будет искать себе новый клуб. В КХЛ Щербак выступал за «Авангард» и «Трактор». В НХЛ имеет опыт выступлений за «Монреаль» и «Лос-Анджелес».
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