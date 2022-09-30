«Локомотив» отыгрался с 1:3 и нанёс «Северстали» пятое поражение в шести матчах

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Локомотив» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3 (1:3, 1:0, 3:0).
На второй минуте Александр Суворов вывел череповчан вперёд. На 15-й минуте Павел Красковский сравнял счёт. Через 49 секунд Робин Пресс, реализовав большинство с передачи Даниила Вовченко, во второй раз в матче вывел гостей вперёд. Ещё через 56 секунд Александр Суворов оформил дубль.
На 31-й минуте Степан Никулин отыграл один гол. На 44-й минуте Георгий Иванов сравнял счёт. На 46-й минуте Андрей Сергеев вывел железнодорожников вперёд. Ещё через 66 секунд Рушан Рафиков в пятый раз поразил ворота гостей.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» 2 октября в Москве сыграет с местным «Динамо». «Локомотив» 4 октября в гостях встретится с «Сибирью».
- 30 сентября 2022
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