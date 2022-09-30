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«Локомотив» отыгрался с 1:3 и нанёс «Северстали» пятое поражение в шести матчах

«Локомотив» отыгрался с 1:3 и нанёс «Северстали» пятое поражение в шести матчах
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Локомотив» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3 (1:3, 1:0, 3:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2022, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 3
Северсталь
Череповец
0:1 Суворов (Макеев, Гуслистов) – 01:27 (5x5)   1:1 Красковский (Никулин, Рафиков) – 14:17 (5x4)   1:2 Пресс (Вовченко) – 15:06 (5x4)   1:3 Суворов (Вовченко, Пресс) – 16:02 (5x4)   2:3 Никулин (Иванов, Алексеев) – 30:06 (5x5)   3:3 Иванов (Никулин, Алексеев) – 43:28 (5x5)   4:3 Сергеев (Алексеев, Шалунов) – 45:30 (5x3)   5:3 Рафиков (Чехович, Полунин) – 46:36 (5x4)

На второй минуте Александр Суворов вывел череповчан вперёд. На 15-й минуте Павел Красковский сравнял счёт. Через 49 секунд Робин Пресс, реализовав большинство с передачи Даниила Вовченко, во второй раз в матче вывел гостей вперёд. Ещё через 56 секунд Александр Суворов оформил дубль.

На 31-й минуте Степан Никулин отыграл один гол. На 44-й минуте Георгий Иванов сравнял счёт. На 46-й минуте Андрей Сергеев вывел железнодорожников вперёд. Ещё через 66 секунд Рушан Рафиков в пятый раз поразил ворота гостей.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» 2 октября в Москве сыграет с местным «Динамо». «Локомотив» 4 октября в гостях встретится с «Сибирью».

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