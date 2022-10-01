Разин — о суперсейвах Исаева: как можно не забить… «Локомотиву» воздалось

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поделился мнением о поражении в мате Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 с «Локомотивом». Череповчане выигрывали со счётом 3:1 после первого периода, однако во втором пропустили ещё один гол, а в третьем ярославцы забросили ещё трижды в течение трёх минут. В итоге железнодорожники одержали победу — 5:3.
«Тяжело комментировать. Всё было в наших руках. Взять и отдать такую встречу. Играть втроём по две минуты тяжело. Вратарь весь в мыле. Такие поражения психологически тяжело переносятся. Жизнь продолжается. Хочется «Локомотив» поздравить с победой. Им победа была нужнее. Видно было, что ребята выложились за тренера, который отсутствует.
Первые два периода были за нами, а третий не получился? Чисто микромоменты. Когда при счёте 3:1 мы не забиваем — Исаев вытащил из пустых ворот. Тут же мы сами себе на ровном месте шайбу не выводим, привозим. Третий период — такие два глупых удаления получить при счёте 3:3. Конечно, у «Локомотива» крылья выросли. Потом у нас были ещё моменты — три раза в пустые ворота бросали. Как можно не забить… «Локомотиву» больше надо было, им и воздалось», — приводит слова Разина официальный сайт «Северстали».
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