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The Hockey Writers: Овечкин — машина для забивания голов. Один из самых страшных форвардов

The Hockey Writers: Овечкин — машина для забивания голов. Один из самых страшных форвардов
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The Hockey Writers объяснило, почему включило российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в список лучших игроков НХЛ XXI века.

«О 2000-х.

Машина для забивания голов. Александр Великий забил 52 гола в своём дебютном сезоне, став лишь четвёртым новичком, затмившим 50 голов (Босси, Нуиндайк, Селянне). Его 269 голов в 396 матчах (0,68 за встречу) в среднем составляют 55 шайбы за 82 матча; с отрывом самая высокая результативность в лиге. Его бросок (особенно в большинстве) был неудержим.

Игроки его габаритов не должны быть такими же быстрыми, как Овечкин. Такое сочетание антропометрических данных и скорости сделало Овечкина одним из самых страшных нападающих десятилетия. За декаду он завоевал два «Харт Трофи», один «Арт Росс Трофи» и три «Тед Линдсей Эворд». С разъярённым броском, огромной скоростью и элитными размерами Овечкин в 2000-х был непревзойдённым оружием.

О 2010-х.

Александр Овечкин по-прежнему остаётся одним из лучших игроков лиги уже второе десятилетие. Его 289 голов лидируют среди всех снайперов декады, а показатель 0,55 гола за матч (45 шайб за 82 встречи) уступает только Стивену Стэмкосу. Овечкин завоевал «Харт Трофи» за десятилетие, а также четыре подряд «Морис Ришар Трофи» в период с 2013 по 2016 год. Всё ещё большая опасность каждый вечер», — говорится в сообщении.

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