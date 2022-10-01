Юрий Новиков: пусть деньги, которые Гашек заработал в России, он перечислит в детский фонд

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал то, что российские игроки «Нэшвилла» и «Сан-Хосе» смогут принять участие в матчах НХЛ, которые пройдут в Праге.

«Крепкая, жёсткая позиция НХЛ меня даже удивила – или едет вся команда в полном составе, или мы не едем вообще. Никаких переговоров, и это очень хороший пример.

Как отношусь к заявлениям Доминика Гашека? У меня есть лозунг «Вратари всех стран, соединяйтесь!», а Гашек занял такую позицию… Тем более он выступал ведь в России. Да, тогда была другая политическая обстановка, но он играл здесь, получал неплохие деньги, надевал спартаковскую майку. Был нашим другом, пользовался уважением, его любили болельщики. Пусть деньги, которые он заработал в России, перечислит сюда в какой-нибудь детский фонд. Это будет гражданский поступок. Не говорим, что мы идеальны, но так бросаться в нас шайбами – это неправильно. Это удар в спину.



Приехал бы Гашек в Россию с «Баффало» или «Детройтом», а его бы не пустили — и мы были бы против этого. Такое поведение не делает ему чести. Как великий вратарь он обязан не только хорошо играть на площадке, но и показывать пример в жизни. У вратарей такое обострение бывает, но оно проходит. Спортивное сообщество должно наводить какие-то мосты. Вот, финны на конгрессе ИИХФ не проголосовали против России, и я стал их больше уважать. Они не пошли по течению. Придёт время собирать шайбы, и спорт будет мостиком для выхода из такой политической ситуации», – сказал Новиков в интервью «РБ Спорт».

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