«Многие жалуются на перила». Капитан «Авангарда» ответил на критику новой арены в Омске

Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов поделился впечатлениями о матче-открытии новой арены в Омске и победном матче с «Сибирью» (2:1).

«Впечатления прекрасные. Спасибо большое всем людям, которые были причастны к постройке арены. Многие жалуются на эти перила. Но я считаю, что это единственная арена, где все сидят очень близко ко льду. Даже на самых верхних рядах ты находишься метрах в ста ото льда и всё равно всё видишь. Я вчера поднимался на уровень лож — довольно хороший там обзор. Арена прекрасная. Сегодня народу было очень много. Всем спасибо, что пришли. И у «Сибири» было тоже много болельщиков — им тоже спасибо за хорошую игру.



Понятно было, что лёгкой игры не будет. «Сибирь» на хорошем ходу — они вверху турнирной таблицы, обыграли ЦСКА, по-моему. Так что понятно было, что они хотели испортить нам праздник. Но мы перед игрой в раздевалке разговаривали. Я сказал, что такие игры нечасто бывают. Команды не было четыре года дома, и играть первую игру на такой арене надо с удовольствием. Не переживать, а наоборот, заряжаться от этой энергии», — приводит слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.