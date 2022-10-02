Наставник «Автомобилиста» Заварухин назвал причины поражения в матче с «Салаватом»

Наставник «Автомобилиста» Николай Заварухин обозначил причины поражения в матче с «Салаватом Юлаевым» (0:4).
«Хорошее начало было, много моментов, надо отдать должное вратарю соперника, он сильно помог им. Не хватало игрока под воротами, соперник справлялся с прямыми бросками. Надо отдать должное мастерству соперника — в большинстве у них было 1:20 без бросков, и первый бросок — гол.
Почему Романцев стал заменой Да Косте? А кто у нас ещё из центральных? Неохота было разбивать звено Валка. Куликов на травме.
Ключевой момент матча? Игра шла до гола, дальше немного раскрылось, было желание забить гол, и на контратаках соперник нас поймал.
Могло ли неиспользованное четырёхминутное большинство надломить команду? Был там неплохой момент, и игроки соперника много наших бросков блокировали. Надо было похитрее немного сыграть.
Проблемы в позиционной атаке? Она была, но не было постоянной угрозы, пожалуй. Соперник не низко играл, не давал форвардам поднять голову, где-то неправильно сыграли в атаке.
Есть ли желание попробовать Жукенова? Возможно, он появится в основе. Ему надо быть сильнее остальных центральных, он игрок под первое-второе звено, в нижних звеньях должны играть более оборонительные игроки», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
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