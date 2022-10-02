«Голова уже отключилась». Рашевский рассказал, как упустил шанс оформить хет-трик

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский рассказал о победном матче с «Северсталью» (4:3) и упущенном хет-трике.

«На самом деле сегодняшний матч мы начали не очень важно, потом собрались и во втором периоде хорошо сыграли, делали наложения, забили хорошие голы и в очередной раз реализовали большинство. Очень тяжёлый матч получился, отдали много сил. И сейчас самое главное – восстановиться, хорошо поспать, покушать – и завтра у нас игра с «Куньлунем» в Мытищах. Нам нужно быть готовыми к ней.

Упустил шанс оформить хет-трик, когда не попал в пустые ворота? Эмоций уже не было, потому что я так устал, что уже отключилась голова. Последние силы отдал тому, чтобы просто добежать до шайбы. Не забил – значит, не заслужил, что тут ещё сказать. Всё впереди, и я не расстраиваюсь. Слава богу, что смогли выстоять. Ваня Игумнов – красавчик, три шайбы подряд на себя поймал. Так получилось, значит, так надо.

Понятное дело, что времени на восстановление у нас мало. Нужно максимально его использовать, поэтому уже сейчас делаем в зале лёгкую тренировку, покрутим велосипед – и по домам, ложиться спать, потому что завтра новый матч», — передаёт слова Рашевского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.