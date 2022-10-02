Рашевский: у «Северстали» есть чувство мести и хоккейной злости на «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский рассказал, почему матчи с «Северсталью» получаются такие принципиальные.

«Почему именно с «Северсталью» всегда получаются такие яркие матчи? Думаю, что это принципиальные матчи, потому что два года подряд мы проходили их в плей-офф. Конечно, у «Северстали» есть небольшое чувство мести и хоккейной злости на нас, поэтому всегда получаются столь зрелищные и нервные встречи. Для нас это тоже полезно, потому что в плей-офф будут только такие игры с любой командой.

Мой сегодняшний дубль? Много игр пытаюсь, много моментов создаю, слава богу, что сегодня залетели такие шайбы. Я только рад этому. Буду продолжать в том же духе», — передаёт слова Рашевского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.