Рашевский: у «Северстали» есть чувство мести и хоккейной злости на «Динамо»
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Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский рассказал, почему матчи с «Северсталью» получаются такие принципиальные.
«Почему именно с «Северсталью» всегда получаются такие яркие матчи? Думаю, что это принципиальные матчи, потому что два года подряд мы проходили их в плей-офф. Конечно, у «Северстали» есть небольшое чувство мести и хоккейной злости на нас, поэтому всегда получаются столь зрелищные и нервные встречи. Для нас это тоже полезно, потому что в плей-офф будут только такие игры с любой командой.
Мой сегодняшний дубль? Много игр пытаюсь, много моментов создаю, слава богу, что сегодня залетели такие шайбы. Я только рад этому. Буду продолжать в том же духе», — передаёт слова Рашевского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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