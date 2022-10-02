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Канадский нападающий «Динамо» рассказал об изучении русского языка

Канадский нападающий «Динамо» рассказал об изучении русского языка
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Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил рассказал об изучении русского языка

«В «Динамо» полно весёлых ребят. И русские ребята, которые немного говорят на английском. Одни немного говорит по-русски, я тоже пытаюсь, но совсем чуть-чуть. У нас весёлый коллектив, нам нравится вместе работать, ходить на тренировки, биться друг за друга на льду.

Учить русский — совсем не простая задача. Больше словечки из раздевалки, но я продвигаюсь в изучении с каждым днём. Начинаю понимать, что говорят люди. Мне нравятся языки, это увлекательно и экзотично, если сравнивать с английским и французским, которые в ходу в Канаде», — сказал Уил в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полную версию эксклюзивного интервью с Джорданом Уилом читайте на «Чемпионате» завтра, 3 октября.

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