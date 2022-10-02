Обладатель Кубка Стэнли Уилсон рассказал, как проходит адаптация к команде и стране

Нападающий «Витязя» Скотт Уилсон рассказал о победном матче со «Спартаком» (5:1), а также об адаптации к команде и стране.
«Хорошая получилась игра сегодня. Приятно всегда забивать. Наш вратарь сегодня сыграл просто великолепно.
В чём секрет хорошей формы команды? У нас сейчас удачная полоса. Например, в прошлом матче мы выиграли в серии буллитов. Просто стараемся продолжать дальше в том же духе. Понятно, что выиграть все матчи невозможно. Но мы стараемся держать в голове то, как мы играли в победных матчах, и показывать ту же игру.
Как я адаптировался к команде и стране? Всё супер! Все ребята в команде оказались очень добрыми, они мне помогали во всём. Так что всё было достаточно легко. Мне нравится каждый день выходить здесь на лёд. Моя семья по-прежнему дома. Думаю, что родные приедут через пару месяцев. Но пока что я здесь один.
Каковы ожидания от матчей с минским «Динамо» и питерским СКА? Знаю, что у «Динамо» достаточно много болельщиков. А со СКА просто приятно играть. Так что я очень жду этих матчей. Постараемся сыграть с этими командами так же, как играли сегодня», — сказал Уилсон в интервью «РБ Спорт».
Напомним, в 2017 году Уилсон, выступая за «Питтсбург Пингвинз», стал обладателем Кубка Стэнли.
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