Президент ИИХФ Тардиф: перенести чемпионаты мира по хоккею из России было верным решением

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф считает, что перенести взрослый и молодёжный чемпионаты мира 2023 года из России было правильным решением.
Взрослый чемпионат мира должен был пройти в Санкт-Петербурге, молодёжный — в Новосибирске и Омске. Турниры были перенесены из-за проходящей спецоперации в Украине.
«Несомненно, когда ты переносишь турнир из России, ты не становишься там популярным. Если кто-то думает, что можно было организовать турнир в Новосибирске и Омске, то я скажу, что его невозможно было провести, поэтому мы приняли правильное решение. Наверняка вы об этом говорили с Рене Фазелем (бывший президент ИИХФ.- Прим. «Чемпионата»), поскольку России с ним очень комфортно. Но люди выбрали меня, и я делаю свою работу, чтобы не было никаких проблем с точки зрения безопасности для игроков, организаторов, членов команд, болельщиков.
Думаю, что я вполне объяснил своё решение, повторюсь, что все хотят возвращения России и Белоруссии в программу чемпионатов мира. Мы регулярно общаемся с российской и белорусской федерациями, мы готовились к конгрессу вместе с ними, они могли голосовать. Павел Буре (специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам и член совета ИИХФ. — Прим. «Чемпионата») также принимает участие в обсуждениях совета. Так что никакой агрессии нет, потому что это спорт», — цитирует президента ТАСС.
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