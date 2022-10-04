Верба — о драке с Хантом: многие говорили, что парень зарабатывает деньги драками на льду

Нападающий «Адмирала» Марк Верба рассказал о драке с тафгаем «Куньлуня» Гаретом Хантом.
«Драка с Хантом? Предыстории не было. Мне многие говорили, что этот парень заряжен, он зарабатывает деньги драками на льду. Я как-то серьёзно к этому не относился, в голове была только одна мысль: если будет надо, значит, надо, специально скидывать перчатки не хотел. На первой игре у него было несколько попыток, он хотел зацепиться словами, но это ни во что не вылилось. А во Владивостоке он пару раз грубо сыграл с нашими хоккеистами, потом пытался мне нагрубить, толкнул меня, начал проявлять агрессию. Для меня это стало сигналом, поэтому я и сбросил перчатки.
Было ли видно, что он профессиональный боец? Конечно. Уверен, что опыта у него гораздо больше. В драке это было видно, но никогда не видел, чтобы кто-то погибал или получал очень серьёзные травмы во время драки на льду. Ничего страшного, ссадины и синяки на лице – это пустяки», — сказал Верба в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
В текущем сезоне 24-летний нападающий провёл 11 игр, в которых набрал 23 минуты штрафа без очков за результативность. «Адмирал» после 13 проведённых матчей имеет в своём активе 12 очков и занимает седьмое место в таблице Восточной конференции.
Полную версию эксклюзивного интервью с нападающим читайте на «Чемпионате»:
- 4 октября 2022
-
09:55
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
09:23
-
09:05
-
08:49
-
08:40
-
08:40
-
08:21
-
08:10
-
07:50
-
06:45
-
04:58
-
04:44
-
04:35
-
01:45
-
01:38
- 3 октября 2022
-
23:50
-
23:46
-
23:43
-
23:37
-
23:35
-
23:32
-
23:28
-
23:25
-
23:22
-
23:18
-
23:16
-
23:08
-
23:01
-
22:53
-
22:51
-
22:42
-
22:30