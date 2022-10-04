Верба — о драке с Хантом: многие говорили, что парень зарабатывает деньги драками на льду

Нападающий «Адмирала» Марк Верба рассказал о драке с тафгаем «Куньлуня» Гаретом Хантом.

«Драка с Хантом? Предыстории не было. Мне многие говорили, что этот парень заряжен, он зарабатывает деньги драками на льду. Я как-то серьёзно к этому не относился, в голове была только одна мысль: если будет надо, значит, надо, специально скидывать перчатки не хотел. На первой игре у него было несколько попыток, он хотел зацепиться словами, но это ни во что не вылилось. А во Владивостоке он пару раз грубо сыграл с нашими хоккеистами, потом пытался мне нагрубить, толкнул меня, начал проявлять агрессию. Для меня это стало сигналом, поэтому я и сбросил перчатки.

Было ли видно, что он профессиональный боец? Конечно. Уверен, что опыта у него гораздо больше. В драке это было видно, но никогда не видел, чтобы кто-то погибал или получал очень серьёзные травмы во время драки на льду. Ничего страшного, ссадины и синяки на лице – это пустяки», — сказал Верба в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

В текущем сезоне 24-летний нападающий провёл 11 игр, в которых набрал 23 минуты штрафа без очков за результативность. «Адмирал» после 13 проведённых матчей имеет в своём активе 12 очков и занимает седьмое место в таблице Восточной конференции.

Полную версию эксклюзивного интервью с нападающим читайте на «Чемпионате»: