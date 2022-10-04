Верба: Педан предложил сбросить перчатки. Моё самолюбие заиграло, я не отказался

Нападающий «Адмирала» Марк Верба прокомментировал бой с защитником СКА Андреем Педаном.

«Бой с Педаном? Мы с ним знакомы вообще, летом в одном ледовом дворце к сезону готовились. Но так случилось, что он, по моему мнению, применил против Саши Шевченко достаточно грязный силовой приём. Плюс мы проигрывали с достаточно крупным счётом, эмоции захлестнули. После силового приёма я к нему подъехал, а он предложил сбросить перчатки. Моё самолюбие заиграло, я не отказался, хотя видел, что он по антропометрии гораздо больше. Но, как уже говорил ранее, такое бывает, ничего страшного», — сказал Верба в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

В текущем сезоне 24-летний нападающий провёл 11 игр, в которых очков не набрал, коэффициент полезности составил «-1». «Адмирал» после 13 проведённых матчей имеет в своём активе 12 очков и занимает седьмое место в таблице Восточной конференции.

Полную версию эксклюзивного интервью с нападающим читайте на «Чемпионате»: