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«Коламбус» не предложил полноценный контракт 34-летнему Джеймсу Нилу

«Коламбус» не предложил полноценный контракт 34-летнему Джеймсу Нилу
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Клуб НХЛ «Коламбус» решил не предлагать полноценный контракт нападающему Джеймсу Нилу, сообщает журналист Аарон Портцлайн в одной из своих социальных сетей.

34-летний канадский форвард находился в клубе на просмотре с начала сентября.

В прошлом сезоне канадский форвард провел 19 матчей в регулярном чемпионате НХЛ за «Сент-Луис» и набрал 4 (2+2) очка, а также 28 матчей в АХЛ за фарм-клуб «Спрингфилд», в которых набрал 26 (14+12 очков) при показателе полезности «-1».

В НХЛ Нил в общей сложности набрал 559 (296+263) очков в 869 матчах. Нападающий выступал также за «Даллас», «Питтсбург», «Нэшвилл», «Вегас», «Калгари» и «Эдмонтон».

Джеймс Нил был выбран на драфте НХЛ 2005 года во втором раунде под общим 33 номером.

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