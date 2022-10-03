«Коламбус» не предложил полноценный контракт 34-летнему Джеймсу Нилу
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Клуб НХЛ «Коламбус» решил не предлагать полноценный контракт нападающему Джеймсу Нилу, сообщает журналист Аарон Портцлайн в одной из своих социальных сетей.
34-летний канадский форвард находился в клубе на просмотре с начала сентября.
В прошлом сезоне канадский форвард провел 19 матчей в регулярном чемпионате НХЛ за «Сент-Луис» и набрал 4 (2+2) очка, а также 28 матчей в АХЛ за фарм-клуб «Спрингфилд», в которых набрал 26 (14+12 очков) при показателе полезности «-1».
В НХЛ Нил в общей сложности набрал 559 (296+263) очков в 869 матчах. Нападающий выступал также за «Даллас», «Питтсбург», «Нэшвилл», «Вегас», «Калгари» и «Эдмонтон».
Джеймс Нил был выбран на драфте НХЛ 2005 года во втором раунде под общим 33 номером.
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