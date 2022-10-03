«Дешёвые удаления». Р. Ротенберг высказался о провале СКА в первом периоде дерби с ЦСКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу в матче с ЦСКА (3:2 ОТ).
«Для нас очень важный матч. Понимали, что против нас очень серьёзная команда, готовились. Ребята очень техничные, хорошо с шайбой играют, хорошо бросают. Всегда хорошо используют свои голевые моменты, поэтому мы серьёзно готовились.
Первый период не сложился, поговорили серьёзно в раздевалке. Ребята отреагировали, они молодцы. Важная победа для нас. Готовимся к следующей встрече.
Первый период? Игровая дисциплина, «дешёвые» удаления, которые надо исключить. Нам нужно над этим работать. Завтра всё разберём, посмотрим видео, проведём работу над ошибками. Нельзя удаляться, ЦСКА — очень сильная команда. Поэтому на будущее уберём эти ошибки и пойдём вперёд увереннее. Ребята хорошо были подготовлены. Уже играем 14 матч, да? Почти через день играем, здесь важно правильно подготовиться, правильно восстановиться. В этом сезоне у нас много таких дешёвых удалений. Наши ошибки. По сути, сами привезли себе голы, поэтому разберём это и будем сильнее», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.
- 3 октября 2022
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