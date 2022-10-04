«Потом с судьёй разговаривали». Форвард «Сибири» — об удалении Мёрфи до конца матча

Нападающий «Сибири» Никита Сетдиков прокомментировал поражение в матче с «Локомотивом», а также удаление Тревора Мёрфи в конце встречи.
«Проиграли — 2:1. В конце вроде много начали создавать моменты, в третьем периоде чуть-чуть не хватило, не забили гол. Победили плохое начало? Не скажу, что победили. В любом случае с самого начала где-то получается пропускать. Такие моменты бывают в игре. Не скажу, что мы плохо начинали какие-то другие встречи.
Можно матч назвать игрой до крови? Старались, бились. Борьба на каждом сантиметре. Там команда такая, тоже силовая по большей части. Выигрывают с минимальным результатам. Второй гол — необязательный? Так получилось: контратака, пропустили гол. Мы старались играть в свой хоккей, при любом моменте бросать. Они забили в большинстве, мы забили в большинстве. Игра была до одного гола.
Смазанная концовка? Наоборот, всё время были в той зоне, были моменты. Хорошие атаки проводили. В конце я не знаю, что случилось с Мёрфи. Не видел момента. Потом с судьёй они разговаривали», — передает слова Сетдикова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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