Главный тренер «Ак Барса» ответил на вопрос о давлении на команду и игроков

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок высказался после матча Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 с «Автомобилистом» (4:5 ОТ).
«Насколько чувствуется давление извне сейчас? На меня столько давления оказывалось уже, что я привык. Как ребята справляются? Кто-то справляется, кто-то нет. У кого-то психология немножко проявляется, потому что рассчитывали все на немного другую игру.
Вячеслав Войнов и Вадим Шипачёв неправильно сыграли в первой шайбе, а в овертайме Войнов не смог заблокировать бросок? Вы неправильно говорите — когда забивали последний гол, всё началось в атаке. Войнов уже спасал. В первой шайбе была ошибка? Не разобрались.
Наказываем ли за такие результативные ошибки? У нас сейчас очень много травмированных. Есть ли в целом практика наказания запасом? В целом есть, но сейчас у нас никого не осталось. Если бы кто-то был в резерве, они бы оказались в запасе? Не могу об этом сказать», — приводит слова Знарка официальный сайт «Ак Барса».
- 4 октября 2022
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