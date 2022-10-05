Форвард «Автомобилиста» Мэйсек: у нас потери в составе, но молодёжь использует свои шансы

Нападающий «Автомобилиста» Брукс Мэйсек прокомментировал победу в матче с «Ак Барсом» (5:4 ОТ). Форвард стал автором победной шайбы в овертайме.

«Классная игра, всегда здорово, когда такой зрелищный матч и ты выходишь победителем. Послезавтра повторим, возможно, и дальше уже в плей-офф увидимся, посмотрим. Думаю, получилась, быстрая, жёсткая игра. Думаю, справедливо, что исход решил овертайм, обе команды были достойны победы, здорово играли. У Казани всегда классный состав, много мастеров. Бьют, бегут, обостряют, это всегда самый сильный соперник. Так что немного наслаждаемся этой победой и готовимся к матчу с ними послезавтра.

Выдаю лучший старт в карьере? Здорово, что пока всё так идёт, оказываюсь в нужное время в нужном месте. Благодарен партнёрам, хоккей – это командная игра, все пашут ради победы. Думаю, мы проявили характер, то, что дважды отыгрались и забили в пустые – только плюс нам и классный тест. Да, у нас потери в составе, но молодёжь берёт свои шансы, замещает травмированных товарищей по команде. Команда играет, что крайне приятно. Не могу выделить наиболее сложного оппонента, там все игроки сильные, как и в нашей команде. Все, кто был на льду, – все в порядке.

Кто из соперников произвёл наибольшее впечатление? Казань в порядке, пусть мы и обыграли их дважды. Уфа? Да, они, кстати, тоже. Да, мы уже им недавно уступили у себя дома. Но вообще в лиге много интересных команд и чемпионат непредсказуемый, поэтому каждый может обыграть каждого», — цитирует нападающего Metaratings.