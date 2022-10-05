Появилось видео жеста Ротенберга в матче с ЦСКА, за который тренер был оштрафован КХЛ

Появилось видео жеста главного тренера СКА Романа Ротенберга в матче с ЦСКА, за который наставник был оштрафован КХЛ.

После победного гола в овертайме Максима Грошева главный тренер питерского клуба несколько раз ударил себя ребром ладони левой руки по сгибу локтя правой руки. Напомним, на послематчевой пресс-конференции Ротенберг утверждал, что жестом был кулак, означающий победу в матче. Питерский клуб отыгрался со счёта 0:2 и вырвал победу в овертайме.

ВИДЕО эпизода можно посмотреть в телеграм-канале РИА «Новости».

Ротенберг в своём телеграм-канале извинился за данный жест и выразил надежду, что деньги со штрафа пойдут на развитие детского хоккея в стране. Питерский СКА с 27 очками занимает первое место в общей таблице КХЛ.

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