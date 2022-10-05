Третьяк рассказал, что поможет Овечкину побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал, за счёт чего нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин может побить рекорд по голам Уэйна Гретцки. Сейчас на счету российского капитана «столичных» 780 заброшенных шайб. Легендарный канадец, в свою очередь, за карьеру забил 894 гола. Перед Овечкиным также идёт Горди Хоу с 801 шайбой.

«Горди Хоу играл до 50 лет, всё зависит от мотивации и настроения, и если Овечкин хочет побить рекорд Гретцки или приблизиться к нему, то над этим надо работать каждый день. Считаю, что Овечкину это под силу. 37 лет — это опыт, он уже всё знает, всё умеет.

Он играет [долгое время] в одной команде, и это очень важно, потому что, когда ты меняешь команду, это очень тяжело, команда к тебе привыкает. А здесь всё зависит от него, физической формы», — цитирует Третьяка ТАСС.