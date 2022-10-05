В «Тракторе» высказались о критике главного тренера Гатиятулина после неудачной серии

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин высказался о неудачной домашней серии челябинцев. Команда потерпела три поражения подряд и упала на девятое место в Восточной конференции. Вчера, 4 октября, «Трактор» неудачно выступил в южноуральском дерби, проиграв «Металлургу» (2:5).

«Домашнюю серию, разумеется, оцениваем неудовлетворительно. Одной причины здесь быть не может, их несколько. Но основная, мне кажется, сейчас лежит в области психологии. Необходимо выиграть в двух-трёх встречах, и эмоции у команды будут совершенно другие. Понятно, что потенциал ребят в команде гораздо выше занимаемого места.



Планируются ли какие-то оргвыводы — изменения в составе и в тренерском штабе? Мы работаем над всеми изменениями, которые могут нас усилить. Изменения ради изменений делать не хотим.



Считаю ли оправданной критику Анвара Гатиятулина и его стиля игры? Я понимаю критику наших болельщиков, она касается не только Анвара, но и всех нас. Что касается стиля игры, то сейчас на первом месте стоит результат. Если говорить о доверии Гатиятулину, то скажу так: мы вместе попали в сложную ситуацию и вместе будем из неё выходить», — приводит слова Савина «РБ Спорт».