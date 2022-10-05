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В «Тракторе» высказались о критике главного тренера Гатиятулина после неудачной серии

В «Тракторе» высказались о критике главного тренера Гатиятулина после неудачной серии
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Генеральный директор «Трактора» Иван Савин высказался о неудачной домашней серии челябинцев. Команда потерпела три поражения подряд и упала на девятое место в Восточной конференции. Вчера, 4 октября, «Трактор» неудачно выступил в южноуральском дерби, проиграв «Металлургу» (2:5).

«Домашнюю серию, разумеется, оцениваем неудовлетворительно. Одной причины здесь быть не может, их несколько. Но основная, мне кажется, сейчас лежит в области психологии. Необходимо выиграть в двух-трёх встречах, и эмоции у команды будут совершенно другие. Понятно, что потенциал ребят в команде гораздо выше занимаемого места.

Планируются ли какие-то оргвыводы — изменения в составе и в тренерском штабе? Мы работаем над всеми изменениями, которые могут нас усилить. Изменения ради изменений делать не хотим.

Считаю ли оправданной критику Анвара Гатиятулина и его стиля игры? Я понимаю критику наших болельщиков, она касается не только Анвара, но и всех нас. Что касается стиля игры, то сейчас на первом месте стоит результат. Если говорить о доверии Гатиятулину, то скажу так: мы вместе попали в сложную ситуацию и вместе будем из неё выходить», — приводит слова Савина «РБ Спорт».

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