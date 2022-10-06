Разин о штрафе Ротенберга: он поддержал мой флешмоб — отдай 300 тысяч на развитие хоккея

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал штраф от КХЛ наставнику СКА Роману Ротенбергу за неприличный жест в матче с ЦСКА.

«Сегодня прочитал, что Роман Борисыч поддержал мой флешмоб — отдай 300 тысяч на развитие нашего хоккея!

Предлагаю передать эстафету Андрею Алексеичу Мартемьянову. «Тю-тю-тю-тю» каждый может сказать, а вот на 300 тысяч «бахнуть» могут единицы! Кто ещё из тренеров готов поддержать хоккей из собственного кармана?» — написал Разин в своём телеграм-канале.

Напомним, после победного гола в овертайме Максима Грошева главный тренер питерского клуба несколько раз ударил себя ребром ладони левой руки по сгибу локтя правой руки. Позднее Ротенберг извинился за неприличный жест в своих соцсетях и выразил надежду, что деньги пойдут на развитие детского хоккея.

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