Главный тренер «Локомотива» Никитин прокомментировал поражение в матче с «Адмиралом»

Наставник «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение в матче с «Адмиралом» (2:3 Б).

«Мы плохо играли в первом периоде, но повели в счёте. Во втором выглядели неплохо, но проиграли. В третьем периоде контролировали игру, получили четыре минуты в большинстве — нужно было решать и забивать. Это был ключевой эпизод матча, цена победы. «Адмирал» — организованная и характерная команда, поэтому игры с ними получаются упорными. Овертайм обе команды беззубо провели. У нас был один шанс, но на этом всё. Здесь всё решает мастерство», — приводит слова Никитина официальный сайт КХЛ.

Следующий матч «Локомотив» проведёт 8 октября в Хабаровске с «Амуром». «Адмирал» в следующем матче 8 октября примет московский ЦСКА.