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Анисин отдал шикарную передачу после разворота в матче чемпионата Беларуси

Анисин отдал шикарную передачу после разворота в матче чемпионата Беларуси
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Во встрече 12-го тура чемпионата Беларуси жлобинский «Металлург» обыграл на своей площадке солигорский «Шахтёр» (4:0).

Одну из шайб хозяев забросил Илья Спат после шикарной передачи Михаила Анисина. Российский форвард закрутил спин-о-раму в зоне атаки, после чего отдал шайбу партнёру — тому оставалось только попасть в ворота.

«Так получилось просто, не задумывался об этом в моменте. Хоккей — такая молниеносная игра, где ты не думаешь, что будешь делать, всё на автомате. Полная импровизация. Хоккеист — своего рода артист в театре, должен играть. Хорошо, что так получилось удачно», — прокомментировал эпизод Анисин в разговоре с пресс-службой «Металлурга».

Анисин подписал контракт с клубом «Металлург-Жлобин» 11 августа. Соглашение с 34-летним хоккеистом заключено до конца сезона.

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