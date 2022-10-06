Знарок заявил, что не толкал оператора после игры с «Автомобилистом»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок заявил, что не толкал оператора после матча с «Автомобилистом» 4 октября 2022 года (4:5 ОТ).

«Я не толкнул его. Когда я настроенный иду на работу и тут стоит на моём пути… Я никого не толкал. Немного оттянул, чтобы пройти можно было. Я на работу шёл. Какая разница, что после матча. Работа не была закончена», — приводит слова Знарка «РИА Новости».

Напомним, главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок после матча Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023 с «Автомобилистом» (4:5 ОТ) не смог пройти к раздевалке из-за журналиста, стоявшего с камерой. Наставник казанцев грубо подвинул его, схватив за манишку, чтобы пройти.

Следующий матч «Ак Барс» проведёт дома с астанинским «Барысом» 8 октября, начало — в 17:00 мск.