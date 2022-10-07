В список травмированных переведены нападающие Валк, Якупов и Верба
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Как сообщает официальный сайт КХЛ, в список травмированных переведён нападающий «Автомобилиста» Кёртис Валк. Хоккеист получил травму во вчерашнем матче с «Ак Барсом» после грубого удара в колено в исполнении Кирилла Адамчука.
Форвард «Автомобилиста» в текущем сезоне принял участие в 15 матчах, в которых набрал 18 очков — забил пять голов и отдал 13 результативных передач. Канадец является вторым бомбардиром екатеринбургского клуба.
Омский «Авангард» поместил в список травмированных форварда Наиля Якупова. На счету нападающего за 13 матчей шесть очков — четыре гола и две результативные передачи.
Также владивостокский «Адмирал» заявил о травме нападающего Марка Вербы. Форвард в текущем сезоне очков не набрал.
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