«Хочу вернуться к семье в такое непростое время». Бердин — об отъезде из «Виннипега»

Бывший вратарь клуба НХЛ «Виннипег Джетс» Михаил Бердин рассказал о причинах своего отъезда из клуба. Напомним, ранее 24-летний российский голкипер был помещён в программу НХЛ по борьбе с злоупотреблением психоактивными веществами.

«В эту программу можно попасть по целому ряду причин, в том числе из-за психологических проблем. Моё участие в этой программе добровольное. Это исключительно моя инициатива, а не клуба. Никаких проблем психологического характера у меня нет. Я счастлив, что возвращаюсь домой. Клубу я сформулировал это так, что хочу вернуться к семье в такое непростое время. Сейчас я хочу находиться со своими родными и со своей родиной.

«Виннипег» не хотел терять права на меня. Если бы они расторгли контракт, то им бы пришлось выставлять меня на драфт отказов. Меня могла бы забрать другая команда, а это не входило в их планы. Если я захочу вернуться в НХЛ, то буду играть именно за «Виннипег», — цитирует вратаря Sport24.

Вратарь сообщил, что продолжит карьеру в КХЛ, где права на Бердина принадлежат СКА.