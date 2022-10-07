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Второй бомбардир «Автомобилиста» Кёртис Валк выбыл до декабря из-за травмы

Второй бомбардир «Автомобилиста» Кёртис Валк выбыл до декабря из-за травмы
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Нападающий «Автомобилиста» Кёртис Валк ориентировочно выбыл на два месяца, как сообщает директор екатеринбургского клуба Максим Рябков.

«Будет здорово, если через пару месяцев Валк снова будет играть. Ориентировочные сроки возвращения — два месяца, поэтому мы рассчитываем на его возвращение к началу декабря. Наказание от лиги для Адамчука? Думаю, дисциплинарные инстанции КХЛ разберутся с этим поступком», — цитирует Рябкова «Матч ТВ».

Сегодня нападающий «Автомобилиста» Кёртис Валк был переведён в список травмированных. Хоккеист получил травму во вчерашнем матче с «Ак Барсом» после грубого удара в колено в исполнении Кирилла Адамчука.

Форвард «Автомобилиста» в текущем сезоне принял участие в 15 матчах, в которых набрал 18 очков — забил пять голов и отдал 13 результативных передач. Канадец является вторым бомбардиром екатеринбургского клуба.

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