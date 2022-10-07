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Форвард «Автомобилиста» Валк — о травме колена: не думаю, что Адамчук бил намеренно

Форвард «Автомобилиста» Валк — о травме колена: не думаю, что Адамчук бил намеренно
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Нападающий «Автомобилиста» Кёртис Валк прокомментировал победу в матче с «Ак Барсом» (2:1 ОТ) и рассказал про эпизод, в котором он получил травму.

«Конечно, встречи с таким соперником особенные, думаю, как для меня, так и для команды. Здорово, что получилось взять максимум очков с этого выезда. У Казани всегда классный подбор игроков, в этом сезоне особенно. Поэтому ожидания были самые высокие и присутствовало приятное волнение. Игра на игру не приходится, всё ситуативно. Бывает, что игра сразу открывается и получается в завершении. Первый матч прошёл в режиме «туда-сюда», а случается, как в этом матче, когда команды выдают такой хоккей уровня плей-офф, жёсткая, плотная игра.

Получил удар коленом в колено. Чувствую боль, мне зафиксировали ногу. Предстоит снимок, посмотрим, что будет. Очень надеюсь, что восстановление пройдёт быстро, сезон только начался, хочется играть в хоккей. Была ли возможность избежать удара в колено? Игра быстрая, я пытался пролезть сквозь него, не думаю, что он [Адамчук] бил намеренно. Было ли страшно? Я не первый год в хоккее, много уже повидал. Пришлось покинуть лёд, благодарен ребятам, что подменили меня, выстояли и, скажем так, увели победу у Казани в овертайме.

Рад оказаться в такой команде, где не надо думать ни о чём, кроме хоккея. У нас классный тренерский штаб, солидный состав и его глубина за счёт парней из клубной системы. Я просто делаю свою работу, парни мне помогают, поэтому это результат работы всей команды. Считаю, что у нас игровая команда с классной реализацией большинства. И здорово найти «химию» в звене с моими партнёрами Мэйсеком и Ли», — приводит слова Валка Metaratings.

Напомним, ранее стало известно, что канадский нападающий выбыл до декабря из-за травмы колена.

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