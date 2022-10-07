Премьер-министр Канады Трюдо допустил создание новой Федерации хоккея страны

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо допустил создание новой Федерации хоккея Канады.

Нынешняя организация (Hockey Canada) столкнулась с массированной критикой из-за создания фондов для выплат по искам о сексуальных домогательствах и насилии, а также для оплаты услуг юристов, ведущих эти дела. С 1989 года по таким заявлениям было выплачено в общей сложности около 9 миллионов долларов. При этом руководители федерации сохранили свои посты.



«Дело в том, что федерация хоккея сейчас полностью лишилась доверия канадцев. Чем больше времени потребуется, чтобы понять это, тем труднее придётся всем, кто полагается на эту организацию. Немыслимо, что люди оттуда сохранили свои посты. В них нет ничего выдающегося, они не единственные в стране, кто может управлять такой организацией. Таких людей много.



Нужны масштабные изменения, они должны это сделать. Они должны понимать, что, если нам придётся избавиться от Hockey Canada и вместо этого создать организацию под названием, скажем, «Canada Hockey», люди захотят это сделать. Федерация не понимает, что они уже потеряли доверие канадцев. Чем раньше они придут к осознанию этого, тем лучше будет для всех.



Само правительство непосредственно не занимается созданием подобных организаций, но если никто не будет работать с Федерацией хоккея Канады, то вакуум будет заполнен. Я в этом уверен», – приводит слова Трюдо Sportsnet.

Напомним, ранее совет Федерации хоккея Канады поддержал главу организации в деле по сексуальному насилию, в котором обвиняются хоккеисты молодёжной сборной страны 2018 года. Многие крупные спонсоры Федерации хоккея Канады приостановили поддержку мужского хоккея на протяжении всего сезона-2022/2023, включая предстоящий молодёжный чемпионат мира.

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