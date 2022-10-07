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«Нэшвилл» в первом матче сезона НХЛ в Праге одолел «Сан-Хосе». В нём сыграл один россиянин

«Нэшвилл» в первом матче сезона НХЛ в Праге одолел «Сан-Хосе». В нём сыграл один россиянин
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В Праге на стадионе «О2-Арена» закончился первый матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Нэшвилл Предаторз» сыграл с «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой «хищников» со счётом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
07 октября 2022, пятница. 21:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
4 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Шервуд (Экхольм, Макдона) – 01:01 (5x5)   1:1 Гертл (Майер, Канин) – 08:36 (5x5)   2:1 Толванен (Смит, Гласс) – 21:24 (5x5)   3:1 Нидеррайтер (Фаббро, Шервуд) – 35:14 (5x5)   4:1 Дюшейн (Гранлунд, Форсберг) – 59:28 (en)

На второй минуте Кифер Шервуд вывел «Нэшвилл» вперёд. На девятой минуте Томаш Гертл с передачи Тимо Майера сравнял счёт. На старте второго периода Ээли Толванен во второй раз в матче поразил ворота «Сан-Хосе». На 36-й минуте Нино Нидеррайтер забросил третью шайбу «Предаторз». Точку во встрече на последней минуте поставил Мэтт Дюшейн.

Отметим, что в этом матче принял участие только один россиянин — форвард «Нэшвилла» Яков Тренин.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ команды вновь встретятся друг с другом в рамках европейской серии. Стартовое вбрасывание запланировано на 21:00 по московскому времени.

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