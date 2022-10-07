«Нэшвилл» в первом матче сезона НХЛ в Праге одолел «Сан-Хосе». В нём сыграл один россиянин

В Праге на стадионе «О2-Арена» закончился первый матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Нэшвилл Предаторз» сыграл с «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой «хищников» со счётом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).

На второй минуте Кифер Шервуд вывел «Нэшвилл» вперёд. На девятой минуте Томаш Гертл с передачи Тимо Майера сравнял счёт. На старте второго периода Ээли Толванен во второй раз в матче поразил ворота «Сан-Хосе». На 36-й минуте Нино Нидеррайтер забросил третью шайбу «Предаторз». Точку во встрече на последней минуте поставил Мэтт Дюшейн.

Отметим, что в этом матче принял участие только один россиянин — форвард «Нэшвилла» Яков Тренин.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ команды вновь встретятся друг с другом в рамках европейской серии. Стартовое вбрасывание запланировано на 21:00 по московскому времени.