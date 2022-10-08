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«Ванкувер» обменял нападающего Дикинсона на защитника «Чикаго» Стиллмана

«Ванкувер» обменял нападающего Дикинсона на защитника «Чикаго» Стиллмана
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«Ванкувер» обменял нападающего Джейсона Дикинсона и пик второго раунда в «Чикаго» на защитника Райли Стиллмана. «Блэкхокс» будут располагать выбором «Кэнакс» во втором раунде драфта НХЛ — 2024.

Контракт 27-летнего Дикинсона с кэпхитом $ 2,65 млн будет действовать ещё два года. В прошлом сезоне форвард провёл 62 матча в НХЛ и набрал 11 (5+6) очков при показателе полезности «-1» и 19 штрафных минутах.

Контракт 24-летнего Стиллмана на $ 1,35 млн тоже будет действовать ещё два года. В прошлом сезоне защитник провёл 52 матча в НХЛ и набрал 12 (2+10) очков при показателе полезности «-8» и 36 минутах штрафа со средним игровым временем 15.03.

«Ванкувер» начнёт сезон-2022/2023 НХЛ гостевым матчем с «Эдмонтоном» 13 октября.

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