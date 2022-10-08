Чешский форвард «Сан-Хосе» Гертл поделился ощущениями от гола в матче НХЛ в Праге

Чешский нападающий «Сан-Хосе» Томаш Гертл поделился ощущениями от гола в ворота «Нэшвилла» в матче НХЛ в Праге. Форвард является уроженцем столицы Чехии. В период с 2011 по 2013 год он выступал за местную «Славию».



«Небольшое безумие. Это был особенный момент – забить гол перед глазами всей моей семьи и множества друзей. Было бы лучше, если бы мы выиграли, но я всё равно был очень рад.



Когда фанаты скандировали мою фамилию, это был классный момент. Я отлично помню, как это было, когда я забивал за «Славию». Мне это всегда очень нравилось. Я горжусь тем, что я чех. Мои родители были здесь, вся семья собралась. Это было просто невероятно», – цитирует Гертла официальный сайт НХЛ.

В прошлом сезоне НХЛ 28-летний чех в составе «акул» набрал 64 (30+34) очка.

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