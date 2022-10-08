Рябыкин — о победе над «Металлургом»: по результату это лучшая игра в сезоне

Наставник омского «Авангарда» Дмитрий Рябыкин прокомментировал победу в матче с магнитогорским «Металлургом» (5:1).

«Сегодня мне очень понравилась игра. Чуть-чуть просели во втором, но потом вернулись в игру, здорово сыграли. Хотел бы отметить игру в неравных составах. Молодцы ребята, выстояли в меньшинстве, ещё два гола забили, и большинство здорово сыграло.



Это лучшая игра «Авангарда» в сезоне? По результату да, но всегда хочется лучшего – мы работаем над этим. Почему в составе нет Чистякова? Чуть-чуть приболел», – передаёт слова Рябыкина корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Следующий матч «Авангард» проведёт дома с «Куньлунь Ред Стар» 9 октября в 14:00 мск. «Металлург» примет московское «Динамо» 10 октября в 17:00 мск.