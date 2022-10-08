Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский прокомментировал победу в матче с «Металлургом»

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский прокомментировал победу над «Металлургом» (5:1).
«Думаю, эта игра была одна из лучших в сезоне для «Авангарда». Придраться вообще не к чему. Наконец-то ребята поняли, что правильная игра приносит намного больше плодов, чем стараться играть до верного. Настраиваться после неудачи в Уфе не нужно было. Все ребята понимали, что больше не может продолжаться. Ребята настроились, не было пассажиров. Не было, что кто-то не доработал.
Может, мы и думали собраться командой, когда были поражения, но времени не было, очень плотный график. Но и без этого получилось сплотиться.
Мы не в том положении, чтобы смотреть, против кого мы играем. Мы должны на любую игру выходить так, как будто это седьмой матч. Ребята понимаю, что в таблице мы находимся не нашем месте. Чего позориться? Надо выходить и выигрывать каждый матч», — сказал Толчинский Sport24.
- 8 октября 2022
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