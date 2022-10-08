«Ак Барс» потерпел третье поражение подряд, дома уступив «Барысу»

В Казани завершился очередной матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Местный «Ак Барс» принимал астанинский «Барыс». Победу одержали гости со счётом 3:2 (1:0, 2:2, 0:0).

В первом периоде на 19-й минуте счёт открыл защитник гостей Самат Данияр с передачи Батырлана Муратова.

На третьей минуте второго периода счёт сравнял форвард «Ак Барса» Кирилл Петров с передач Ильи Сафонова и Вячеслава Войнова. Через пять минут вновь вывел гостей вперёд Адиль Бекетаев с передачи Юрия Сергиенко. На 12-й минуте второго периода третью шайбу «Барыса» забросил нападающий Линден Вей с передач Энтони Луиса и Михаила Григорьева. На 17-й минуте второго периода счёт сократил нападающий хозяев Артём Галимов.

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Следующий матч «Ак Барс» проведёт 12 октября в 17:00 мск в гостях. Соперник – магнитогорский «Металлург». «Барыс» примет «Куньлунь Ред Стар» 11 октября в 16:30 мск.