Леонтьев: в эйфорию не впадаем, понимаем, что очки считаются в конце сезона

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал победный матч с «Автомобилистом» (4:3).
«Парней с победой, поддержка трибун вдохновляла нас на этот спектакль. Весь матч держал в напряжении, были и классные голы, и боксёрский поединок тоже был. Столько эмоций подарено, и вишенка на торте — победа. Не впадаем в эйфорию, понимаем, что очки считаются в конце сезона», — цитирует Леонтьева сайт КХЛ.
После этой победы «Нефтехимик» расположился на девятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 13 очков после 16 игр. «Автомобилист» остаётся на первом месте в таблице Востока, набрав 23 очка после 16 игр.
Следующий матч «Нефтехимик» проведёт дома с челябинским «Трактором» 11 октября в 19:00 мск. «Автомобилист» примет дома нижегородское «Торпедо» 11 октября в 17:00 мск.
- 8 октября 2022
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