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Форвард «Нэшвилла» признался, что в Праге ему больше всего запомнилось пиво

Форвард «Нэшвилла» признался, что в Праге ему больше всего запомнилось пиво
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Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Райан Джохансен ответил на вопрос о своих впечатлениях от Чехии после двух матчей с «Сан-Хосе» (4:1, 3:2) в Праге.

«Что я буду вспоминать об этих матчах спустя годы? Главное впечатление вне льда – пльзеньское пиво. В целом это было важное событие. НХЛ проделала огромную работу. Каждый день было что-то интересное и захватывающее», – приводит слова Джохансена официальный сайт лиги.

30 — летний канадский нападающий в матчах в Праге набрал одно очко за результативную передачу. В прошлом сезоне НХЛ форвард провёл за «хищников» 79 матчей, в которых набрал 63 очка — забил 26 голов и отдал 37 результативных передач. В плей-офф нападающий принял участие в четырёх матчах, в которых набрал два очка (0+2).

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