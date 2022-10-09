Вайсфельд — об «Ак Барсе»: когда наладят игру, там будет очень сильная команда

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд оценил игру «Ак Барса» в последних матчах.

«Я очень не люблю говорить «не везёт», но в матче с «Барысом» было стечение обстоятельств. В ворота «Ак Барса» все шайбы залетели после рикошета. Другой момент – очень хорошо играл «Барыс», в матчах с «Торпедо» и «Ак Барсом» это две разные команды. Что касается казанской команды, там собраны очень хорошие хоккеисты и они стараются выигрывать за счёт мастерства. Но в любом случае надо прилагать усилия. Не хочу сказать, что в «Ак Барсе» ленятся, однако это происходит на подсознательном уровне — ты понимаешь, что сильнее, и думаешь, что победишь, не прилагая дополнительных усилий. Но так не получится.

У команды есть потенциал, чтобы показывать победный хоккей? Потенциал, конечно, есть. Самое главное — даже при плохой игре «Ак Барс» берёт очки. Когда наладят игру, там будет очень сильная команда. Я не вижу там какой-то безнадёги. Как это банально тренеры любят говорить: «Надо поработать». Так же и «Ак Барсу» надо поработать.

Сказывается ли то, что Вадиму Шипачёву уже 35 лет? Возраст в любом случае сказывается, вопрос — насколько критично. Мы ведь не знаем, почему у него так резко упала результативность. Если порассуждать, то можно сказать, что эта причина тоже играет свою роль. Но все мы прекрасно знаем, как Шипачёв может играть и какой у него уровень», — сказал Вайсфельд в интервью «РБ Спорт».