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Главный тренер «Трактора» Гатиятулин: через работу, думаю, мы заработаем везение

Главный тренер «Трактора» Гатиятулин: через работу, думаю, мы заработаем везение
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Главный тренер ХК «Трактор» Анвар Гатиятулин прокомментировал проигранный матч с «Северсталью» (3:4 Б).

«Равная игра, хорошо провели второй период. Имели где-то моменты неплохие, не смогли реализовать их. В буллитной серии соперник был точнее.

Над чем нужно работать команде? В первую очередь – реализация. Добавить уверенности в своих действиях. Ребята пластаются в каждом матче, в каждом игровом моменте. Где-то не хватает везения. Через работу, думаю, мы заработаем это везение», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт ХК «Северсталь».

Следующий матч «Северсталь» проведёт на выезде с московским «Динамо» 12 октября (19:30 мск). «Трактор» сыграет в гостях с «Нефтехимиком» 11 октября (19:00 мск).

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