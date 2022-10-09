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Наставник «Северстали» Разин прокомментировал победу над «Трактором»

Наставник «Северстали» Разин прокомментировал победу над «Трактором»
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Наставник «Северстали» Андрей Разин поделился мыслями после победы над «Трактором» (4:3 Б).

«Выигрывать всегда приятно. У нас сложная ситуация. Сегодня и «Куньлунь» выиграл, поэтому тяжело из ямы выкарабкиваться. Тем более команда молодая, психологически тяжеловато было. Видно, что немножко подзажатые. Тем и интереснее вылезать именно из таких ситуаций. Поговорив с ребятами, поверив, доказав им — чтобы они прежде всего в себя поверили. Такие победы важны, пусть они и по буллитам. Победы всегда приносят положительные эмоции, двигаемся дальше.

Отсутствие Петунина и Пилипенко – психологический момент? Да, здесь чисто психологический момент. У меня в карьере тренера был такой момент, когда президент «Автомобилиста» Алексей Бобров позвонил в сезоне и сказал: «Я тебя не увольняю, просто отстраняю. Просто сядь на игре наверх, посмотри, что правильно, что неправильно». Меня это очень сильно взбодрило, очень сильно помогло. Хотел бы такой же шаг сделать с ребятами, у которых немножко не получается. Хотелось бы, чтобы они посмотрели игру со стороны, посмотрели, что да как. Оценили происходящее. Хочется от них большего. Да и они сами хотят. Такой глоток воздуха, чтобы они передохнули. Двигаемся дальше.

Как не перехвалить Суворова, который забивает в пяти играх подряд? Я видел его потенциал в играх за сборную. Было видно, что мальчишка заряжен. Задача нашего тренерского штаба была его раскрепостить, чтобы он влился в коллектив. Ребятам в таком возрасте, когда они уезжают в другой город из тепличных, домашних условий, тяжело психологически. Наша задача была, чтобы они влились в коллектив, чтобы ребята их приняли. На этом не останавливаемся. У парня талант, большие задатки», — приводит слова Разина официальный сайт «Северстали».

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