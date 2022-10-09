«Торонто» выставил 34-летнего Симмондса на драфт отказов. У него более 1000 матчей в НХЛ
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«Торонто» выставил нападающего Уэйна Симмондса на драфт отказов, сообщает инсайдер Крис Джонстон в своём «твиттере».
Также сообщается, что на драфт отказов выставлены игроки «Торонто» Кайл Клиффорд, Адам Годетт и Виктор Мете.
В прошлом сезоне Симмондс сыграл за «Торонто» 38 матчей в регулярном сезоне, в которых забросил семь шайб и отдал две результативные передачи. В плей-офф канадский нападающий провёл семь матчей и набрал одно (0+1) очко.
Всего в рамках Национальной хоккейной лиги Уэйн Симмондс сыграл 1072 матча за такие клубы, как «Лос-Анджелес Кингз», «Филадельфия Флайерз», «Нэшвилл Предаторз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Баффало Сэйбрз» и «Торонто Мэйпл Лифс». В этих матчах игрок набрал 546 очков (271+275).
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