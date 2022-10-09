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«Она очень хорошо снимает стресс». Ларионов пришёл на пресс-конференцию с малиной

«Она очень хорошо снимает стресс». Ларионов пришёл на пресс-конференцию с малиной
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после победы над минским «Динамо» (5:2) пришёл на пресс-конференцию с малиной.

«Ем нижегородскую малину после игры, потому что она очень хорошо снимает стресс. При счёте 3:2 в ситуации, когда пришлось играть в три звена и поддерживать высокий темп, мы решили немного отойти от своей игры и упростить матч. Дали возможность минчанам сыграть первым номером и ловили их на контратаках. Просили сегодня больше бросать. Потому что любой вратарь, получая множество бросков, начинает уставать.

В первом периоде я сказал Николаю Коваленко и Денису Венгрыжановскому, что нельзя отдавать передачу, выражаясь по-футбольному, «с точки пенальти на угловой». Вместо того чтобы завершить атаку броском, мы искали передачу. У Кирилла Воронина масса энергии, именно поэтому в третьем периоде мы использовали его в двух звеньях. Он из тех хоккеистов, кто всегда заставляет нервничать соперника», — приводит слова Ларионова сайт КХЛ.

Фото: https://youtu.be/Et9eZBVCbVg?t=1546

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