Главный тренер «Витязя» Буцаев прокомментировал победу в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев прокомментировал победу своей команды над «Спартаком» (2:1 Б).

«Счёт, может быть, не получился интересным, но игра была захватывающей. Завтра у нас снова матч со «Спартаком», мы с ними проводим мини-серию плей-офф.

В чем разница с игрой со «Спартаком» неделю назад? Как вы думаете, соперник делает выводы? Мы понимали, что сегодня лёгкой победы не будет, что «Спартак» будет мотивирован на то, чтобы реабилитироваться за то поражение. Здорово сыграл вратарь соперника, да и мы не смогли реализовать то, что создали. У соперника были моменты, но на нашей стороне было преимущество.

Все те моменты, которые создал «Спартак» в начале третьего периода, — это те проблемы, которые мы создали себе сами. Пришлось выбираться из той ситуации большими усилиями, чем требовалось.

Как настраивали ребят после обидного поражения в Санкт-Петербурге? Все прекрасно понимали, что нужно забыть тот матч. Ушло много эмоций, игра ушла в историю. В эмоциональном плане мы были готовы к «Спартаку».

Что с Граовацем и Яремчуком? У Граоваца травма достаточно серьёзная, он появится через две-три недели. Яремчук будет готов к следующей игре», — цитирует Буцаева «РБ Спорт».