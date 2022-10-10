Сыновья Овечкина поддержали отца перед матчем с «Коламбусом». После этого форвард забил

Сыновья российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина поддержали своего отца перед предсезонным матчем с «Коламбус Блю Джекетс». Вместе с ними это сделала жена капитана «столичных» Анастасия Шубская.
Перед встречей, во время разминки, Овечкин подъехал к заградительному стеклу, за которым стояла его семья. Нападающий дал «кулачок» старшему из сыновей, а также обоим послал воздушные поцелуи.
Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей на Кинопоиске». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».
Ранее завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3. Овечкин в этом матче забил гол.
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