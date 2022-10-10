Форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши, получивший травму, высказался о своём состоянии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши, получивший травму в предсезонном матче с «Детройт Ред Уингз» (4:2), прокомментировал своё состояние. Форвард получил повреждение верхней части тела после того, как его «впечатал» в борт хоккеист «красных крыльев».

«В тот момент мне было немного страшно. Мы не знали, как я буду чувствовать себя утром. Когда проснулся, всё было намного лучше, чем мы ожидали. Мне всё ещё нужно было пройти все этапы восстановления со спортивным тренером, поэтому я не собираюсь никуда торопиться. Но сегодня мне было очень хорошо», — приводит слова Оши официальный сайт НХЛ.

В прошлом сезоне-2021/2022 35-летний форвард принял участие в 44 матчах и набрал 25 (11+14) очков. В плей-офф на его счету шесть голов и одна результативная передача в шести встречах первого раунда с «Флоридой Пантерз». Половину прошлого сезона нападающий пропустил из-за травмы.

Новость по теме Защитник «Вашингтона» Орлов рассказал о своём состоянии. Он пропустил последний матч