Эмиль Гарипов и форвард «Куньлуня» вошли в число лучших игроков 6-й недели чемпионата КХЛ

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте объявила имена лучших хоккеистов шестой недели Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023. На прошедшей неделе было сыграно 33 матча, в которых приняли участие 530 хоккеистов (38 вратарей, 182 защитника, 310 нападающих), а в среднем за встречу было забито 5,24 гола.



Лучшим вратарём в четвёртый раз в карьере признан Эмиль Гарипов («Нефтехимик»), одержавший три победы в трёх матчах недели (одна из них в серии буллитов). Российский голкипер отражал 94,5% бросков (всего по его воротам бросили 109 раз — 36,3 в среднем за встречу). Коэффициент надёжности составил 1,95. Гарипов уже признавался лучшим игроком недели — два раза в «Ак Барсе» и однажды — в «Авангарде».



Лучшим защитником впервые в карьере признан Даниил Пыленков (СКА), набравший 3 (1+2) очка в трёх матчах недели. Пыленков не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+4». Игрок армейцев нанёс восемь бросков по воротам и совершил три силовых приёма.



Лучшим нападающим впервые в карьере признан Брэндон Ип («Куньлунь Ред Стар»), набравший 4 (4+0) очка в четырёх матчах недели. Ип отличался в каждом матче прошедшей недели и два его гола стали победными. Ип не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+3». На его счету также три силовых приёма и один заблокированный бросок. Ип стал первым нападающим китайской команды, признанным лучшим по итогам недели регулярного чемпионата.



Лучшим новичком впервые в карьере признан Станислав Яровой («Витязь»), набравший 2 (1+1) очка в трёх матчах недели. На счету Ярового четыре броска по воротам, два заблокированных броска. Последний раз игрок «Витязя» признавался лучшим новичком на 13-й неделе сезона-2019/2020 — им был Даниил Пыленков.