Шведский вратарь «Автомобилиста» поделился мнением о России

Шведский вратарь «Автомобилиста» Юхан Маттссон поделился впечатлениями от России.
«Моя мама живёт в Худдинге (пригород Стокгольма, примерно 30 минут езды на машине. — Прим. «Чемпионата»), а мой отец умер, когда мне было 18. Сам я живу в городе Гнеста, из которого родом моя жена. Это в 45 минутах от Худдинге. Очень маленький городок, но там мы можем погостить у родителей жены, к тому же её братья живут недалеко. У нас там много друзей, поэтому мне нравится там жить.
Что рассказываю им о России? Много всего. Я понял, что у многих людей неправильное впечатление о России, потому что они не были здесь. Я рассказываю, что люди очень приятные и отзывчивые, несмотря на то что я не говорю по-русски, а многие не говорят по-английски, мне всегда стараются помочь и объяснить что-то доступным способом.
До этого я бывал в местах, где, если вы не говорите на одном языке, никто не будет тебе что-то объяснять. В России люди всегда помогут», — приводит слова Маттссона официальный сайт «Автомобилиста».
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