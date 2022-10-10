Валерий Каменский предположил, почему в «Авангарде» решили уволить Дмитрия Рябыкина

Вице-президент по развитию Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский прокомментировал увольнение главного тренера «Авангарда» Дмитрия Рябыкина.
«Результат даёт о себе знать. Принимаются меры, поэтому первым делом меняется тренер — сейчас нужно немножко взбодрить команду и что-то поменять, чтобы изменился результат. Рябыкин задачу не выполнил», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Напомним, ранее хоккейный клуб «Авангард» принял решение завершить сотрудничество с главным тренером Дмитрием Рябыкиным. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Михаил Кравец. Под руководством Рябыкина омская команда на старте сезона потерпела 10 поражений (девять — в основное время, одно — по буллитам) в 16 матчах.
- 10 октября 2022
-
16:56
-
16:43
-
16:37
-
16:22
-
16:20
-
16:16
-
16:05
-
15:58
-
15:40
-
15:26
-
15:25
-
15:22
-
15:20
-
15:02
-
14:58
-
14:33
-
14:14
-
13:55
-
13:21
-
13:13
-
12:44
-
12:17
-
11:58
-
11:38
-
11:16
-
10:59
-
10:29
-
09:59
-
09:39
-
09:17
-
08:58
-
08:36
-
03:35
-
03:22
-
03:07