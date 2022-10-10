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Валерий Каменский предположил, почему в «Авангарде» решили уволить Дмитрия Рябыкина

Валерий Каменский предположил, почему в «Авангарде» решили уволить Дмитрия Рябыкина
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Вице-президент по развитию Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский прокомментировал увольнение главного тренера «Авангарда» Дмитрия Рябыкина.

«Результат даёт о себе знать. Принимаются меры, поэтому первым делом меняется тренер — сейчас нужно немножко взбодрить команду и что-то поменять, чтобы изменился результат. Рябыкин задачу не выполнил», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, ранее хоккейный клуб «Авангард» принял решение завершить сотрудничество с главным тренером Дмитрием Рябыкиным. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Михаил Кравец. Под руководством Рябыкина омская команда на старте сезона потерпела 10 поражений (девять — в основное время, одно — по буллитам) в 16 матчах.

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